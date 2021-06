17 września będzie świętem "jedności narodowej" na Białorusi. "Kuriozalny pomysł reżimu Łukaszenki"

17 września na Białorusi jest oficjalnie uważany za dzień "zjednoczenia Białorusi Zachodniej z białoruską SRR, będącą częścią ZSRR". W tym dniu, w 1939 roku, wschodnie ziemie II RP zostały zaatakowane przez ZSRR, a następnie włączone do sowieckiej Białorusi. Na Białorusi do dzisiaj oficjalna historiografia określa te wydarzenia jako przyłączenie ziem zachodniej Białorusi do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (ZSRR).