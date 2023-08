Ten kraj o połowę zmniejsza opłaty dla turystów. Chce przyciągnąć odwiedzających

W ramach strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju Bhutan pobiera od każdego turysty opłaty za każdą dobę spędzoną na jego terytorium. Od września zeszłego roku wynosiła ona 200 dolarów dziennie (ponad 820 zł), gdy wówczas podniesiono ją z obowiązujących wcześniej 65 dolarów. Teraz władze Bhutanu chcą zmniejszyć opłatę turystyczną o połowę. Od 1 września 2023 roku wynosić będzie ona 100 dolarów (ok. 410 zł) i ma pozostać na tym poziomie przez kolejne cztery lata, do 31 sierpnia 2027 roku - przekazał rząd w oświadczeniu wydanym w piątek.

Opłaty za nocleg w Bhutanie

Funkcjonowanie opłaty turystycznej wiąże się z obawami Bhutanu co do wpływu masowej turystyki na zasoby naturalne kraju, jego skarby kulturowe i ludność żyjącą w tradycyjny sposób, zgodnie z buddyjskimi wierzeniami. Przez pokolenia kraj ten był w dużej mierze odcięty od świata, a na turystykę otworzył się dopiero w 1974 roku. Wysoka kwota opłaty turystycznej miała jednak ograniczać liczbę przyjezdnych. Zeszłoroczne podniesienie opłaty władze kraju wiązały z koniecznością równoważenia emisji dwutlenku węgla generowanego przez odwiedzających.

Teraz Bhutan chce, aby branża turystyczna odrodziła się po pandemii, i planuje zwiększyć jej udział w krajowej gospodarce do 20 proc. z obecnych pięciu proc. Pomóc w tym ma właśnie znaczące zmniejszenie opłaty turystycznej. Według dyrektora generalnego Departamentu Turystyki Dorji Dhradhula, przyczyni się to do wzmocnienia turystyki w okresie między wrześniem a grudniem, gdy w kraju odbywa się wiele wydarzeń religijnych i kulturalnych.