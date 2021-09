Bezprecedensowy apel chrześcijańskich przywódców w sprawie zmian klimatycznych

"Bez względu na wiarę i wizję świata wysłuchajmy wołania Ziemi" - napisało we wspólnym apelu w sprawie zmian klimatycznych trzech religijnych chrześcijańskich przywódców. Papież Franciszek, anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej w bezprecedensowym dokumencie ocenili, że nastąpił "moment krytyczny" i jest to okazja, by "wyrazić skruchę i zrobić zdecydowany krok wstecz".