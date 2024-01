Drastyczny wzrost liczby zabójstw w Kostaryce

W 2023 roku w Kostaryce, gdzie ponad 70 lat temu rozwiązano armię, doszło do 907 zabójstw. Stanowi to wzrost o 38 proc. w porównaniu z 2022 rokiem – przekazała agencja Reutera.

Znana ze swojej ekoturystyki i luźnego nastawienia do życia jej obywateli, Kostaryka już we wrześniu odnotowała większą liczbę zabójstw niż rok wcześniej. Wskaźnik zabójstw wzrósł z poziomu 12,5 na 100 tysięcy mieszkańców do poziomu 17,2 – poinformował na konferencji prasowej dyrektor Agencji Dochodzeń Sądowych (OIJ) Randall Zuniga.