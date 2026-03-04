Bez ostrzeżenia, bez syreny alarmowej. Okoliczności ataku na Amerykanów

Liczba amerykańskich ofiar śmiertelnych ataku w porcie Shuaiba wzrosła do sześciu - ogłosiło w poniedziałek po południu Dowództwo Centralne USA, po odnalezieniu ciał dwóch kolejnych żołnierzy.
W poniedziałek sekretarz obrony Pete Hegseth poinformował, że atak, w którym zginęli żołnierze, trafił w "ufortyfikowane centrum operacji taktycznych", a "jeden" pocisk przedarł się przez obronę przeciwlotniczą. Stacja CNN wcześniej informowała, że prawdopodobnie doszło do ataku drona.
Bez syren i alarmów
Źródło stacji CNN podało, że doszło do bezpośredniego trafienia tuż po godzinie 9.00 czasu lokalnego w centralną część budynku, który opisano jako powiększony budynek mobilny. Atak nastąpił szybko, bez ostrzeżenia ani syren alarmowych, które miałyby zaalarmować żołnierzy o ewakuacji lub wejściu do bunkra - podało źródło.
Według źródła budynek był otoczony betonowymi barierami - typowymi dla obiektów wojskowych za granicą, chroniącymi przed atakami samochodów wypełnionych materiałami wybuchowymi - ale nie było niczego, co mogłoby go osłonić przed dronami czy pociskami.
Zidentyfikowano czterech z sześciu poległych żołnierzy
Sześcioro ofiar to pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy polegli w operacji wojskowej przeciwko Iranowi. Zarówno szef Pentagonu Pete Hegseth, jak i prezydent Donald Trump stwierdzili, że prawdopodobne są kolejne ofiary.
Pentagon zidentyfikował czworo zabitych żołnierzy amerykańskich. To kapitan Cody Khork (35 lat), sierżant sztabowy Noah Tietjens (42 lata), sierżant sztabowa Nicole Amor (39 lat) i sierżant Declan Coady (20 lat). Cała czwórka należała do 103. Dowództwa Zaopatrzeniowego, jednostki Rezerwy Armii USA z Iowa.
Dwóch pozostałych żołnierzy, którzy zginęli w niedzielnym ataku, nie zostało jeszcze zidentyfikowanych.
W rozmowie z dziennikarzami w poniedziałek, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Caine, nazwał poległych żołnierzy "najlepszymi, co nasz naród ma do zaoferowania" i "prawdziwymi przykładami bezinteresownej służby".
- Nasze najgłębsze i najszczersze kondolencje składamy ich rodzinom, przyjaciołom i ich oddziałom - powiedział. - Łączymy się z wami w żałobie i nigdy o was nie zapomnimy - dodał.
