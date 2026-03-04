Logo strona główna
Świat

Bez ostrzeżenia, bez syreny alarmowej. Okoliczności ataku na Amerykanów

Pentagon-zidentyfikował-pierwszych-żołnierzy-USA-poległych-w-wojnie-z-Iranem
Ogień w amerykańskiej ambasadzie w Kuwejcie
Źródło: Reuters
Pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy zginęli w konflikcie między USA a Iranem, ponieśli śmierć w niedzielny poranek czasu lokalnego w wyniku bezpośredniego ataku Iranu na prowizoryczne centrum operacyjne w cywilnym porcie w Kuwejcie - poinformowała stacja CNN, powołując się na źródło. Pentagon podał nazwiska pierwszych poległych wojskowych.

Liczba amerykańskich ofiar śmiertelnych ataku w porcie Shuaiba wzrosła do sześciu - ogłosiło w poniedziałek po południu Dowództwo Centralne USA, po odnalezieniu ciał dwóch kolejnych żołnierzy.

W poniedziałek sekretarz obrony Pete Hegseth poinformował, że atak, w którym zginęli żołnierze, trafił w "ufortyfikowane centrum operacji taktycznych", a "jeden" pocisk przedarł się przez obronę przeciwlotniczą. Stacja CNN wcześniej informowała, że ​​ prawdopodobnie doszło do ataku drona.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie

Bez syren i alarmów

Źródło stacji CNN podało, że doszło do bezpośredniego trafienia tuż po godzinie 9.00 czasu lokalnego w centralną część budynku, który opisano jako powiększony budynek mobilny. Atak nastąpił szybko, bez ostrzeżenia ani syren alarmowych, które miałyby zaalarmować żołnierzy o ewakuacji lub wejściu do bunkra - podało źródło.

Wzrosła liczba poległych żołnierzy USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wzrosła liczba poległych żołnierzy USA

Według źródła budynek był otoczony betonowymi barierami - typowymi dla obiektów wojskowych za granicą, chroniącymi przed atakami samochodów wypełnionych materiałami wybuchowymi - ale nie było niczego, co mogłoby go osłonić przed dronami czy pociskami.

Zniszczona amerykańska baza w Kuwejcie
Zniszczona amerykańska baza w Kuwejcie
Źródło: CNN

Zidentyfikowano czterech z sześciu poległych żołnierzy

Sześcioro ofiar to pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy polegli w operacji wojskowej przeciwko Iranowi. Zarówno szef Pentagonu Pete Hegseth, jak i prezydent Donald Trump stwierdzili, że prawdopodobne są kolejne ofiary.

Pentagon zidentyfikował czworo zabitych żołnierzy amerykańskich. To kapitan Cody Khork (35 lat), sierżant sztabowy Noah Tietjens (42 lata), sierżant sztabowa Nicole Amor (39 lat) i sierżant Declan Coady (20 lat). Cała czwórka należała do 103. Dowództwa Zaopatrzeniowego, jednostki Rezerwy Armii USA z Iowa.

Sierżant sztabowa Nicole Amor
Sierżant sztabowa Nicole Amor
Źródło: Reuters
Sierżant Declan Coady
Sierżant Declan Coady
Źródło: Reuters
Kapitan Cody Khork
Kapitan Cody Khork
Źródło: Reuters
Sierżant sztabowy Noah Tietjens
Sierżant sztabowy Noah Tietjens
Źródło: Reuters

Dwóch pozostałych żołnierzy, którzy zginęli w niedzielnym ataku, nie zostało jeszcze zidentyfikowanych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
cnn-samolot
Myśliwiec runął na ziemię, pilot się katapultował. Nagranie
shutterstock_1100823173
Amerykańskie myśliwce "omyłkowo zestrzelone" przez sojuszników
Dym w okolicach ambasady USA w Kuwejcie (02.03.2026)
Ogień w ambasadzie USA. Apel do Amerykanów

W rozmowie z dziennikarzami w poniedziałek, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Caine, nazwał poległych żołnierzy "najlepszymi, co nasz naród ma do zaoferowania" i "prawdziwymi przykładami bezinteresownej służby".

- Nasze najgłębsze i najszczersze kondolencje składamy ich rodzinom, przyjaciołom i ich oddziałom - powiedział. - Łączymy się z wami w żałobie i nigdy o was nie zapomnimy - dodał.

OGLĄDAJ: Prof. Jacek Czaputowicz w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Prof. Jacek Czaputowicz w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Opracował Adam Styczek

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

