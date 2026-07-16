Świat Podpisano historyczną umowę. Zniesiono kontrole na granicy Hiszpanii z Gibraltarem Justyna Kazimierczak |

Zniesiono kontrole na granicy Hiszpanii z Gibraltarem Źródło zdj. gł.: Roman Rios/PAP/EPA

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To koniec wielokilometrowych kolejek, z którymi każdego dnia mierzyły się tysiące osób dojeżdżających do pracy. Mieszkańcy Gibraltaru i hiszpańskiego miasta La Linea de la Concepcion czekali aż zegar wybije północ, by przekroczyć granice na nowych zasadach.

Po czterech latach negocjacji i dekadzie niepewności, Wielka Brytania i Unia Europejska podpisały w Brukseli traktat o statusie Gibraltaru.

Bez kontroli na granicy Hiszpanii z Gibraltarem Źródło zdjęcia: Roman Rios/PAP/EPA

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wziął udział w uroczystości usunięcia ostatniego fragmentu płotu granicznego. - Tworzymy historię, dobrą historię. Dziś opada ostatni mur kontynentalnej Europy - powiedział.

Umowa między Wielką Brytanią i Unią Europejską w sprawie Gibraltaru

Na mocy liczącej ponad tysiąc stron umowy, brytyjskie terytorium zamorskie zostało objęte unią celną ze Wspólnotą i zintegrowane ze strefą Schengen. Podwójne kontrole będą obowiązywały na lotnisku w Gibraltarze i w tamtejszym porcie.

"Gibraltar będzie odpowiadał za kwestie imigracyjne i działania służb porządkowych, natomiast hiszpańscy urzędnicy będą odpowiedzialni za zapewnienie integralności strefy Schengen" - przekazało MSZ Wielkiej Brytanii.

Gibraltarczycy byli zdecydowanie przeciwni brexitowi. W referendum przeprowadzonym w czerwcu 2016 roku blisko 96 procent z nich opowiedziało się za pozostaniem w Unii Europejskiej.

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Kwestia przyszłości Gibraltaru nie została uregulowana w umowie określającej relacje pomiędzy Wspólnotą a Wielką Brytanią po brexicie. Wyjście z Unii Europejskiej skomplikowało życie mieszkańców po obu stronach granicy.

- Teraz ludzie będą mogli bez przeszkód wyjść z pracy i szybko wrócić do domu, zamiast spędzać jeszcze trzy albo cztery godziny w korku - powiedział Francisco Ponce, prezes stowarzyszenia hiszpańskich pracowników i emerytów w Gibraltarze.

Porozumienie ułatwi współpracę gospodarczą między Hiszpanią a Gibraltarem

Zamieszkiwany przez blisko 40 tysięcy ludzi Gibraltar zajmuje powierzchnię niecałych siedmiu kilometrów kwadratowych i może pochwalić się jednym z najwyższych dochodów na mieszkańca na świecie.

Jednak La Linea de la Concepcion i okolice miasta należą do jednych najbardziej zaniedbanych regionów w Hiszpanii. Bezrobocie wynosi tu blisko 30 procent.

Każdego dnia pomiędzy Hiszpanią a Gibraltarem przemieszcza się około 15 tysięcy pracowników Źródło zdjęcia: Reuters

- Około jednej trzeciej dochodów lokalnych firm generują klienci z Gibraltaru. Teraz będą mogli do nas swobodnie przyjeżdżać po buty, tapas czy do supermarketu. Stolarze i budowlańcy będą mogli bez przeszkód wykonywać swoją pracę - zauważył Jose Juan Franco Rodriguez, burmistrz La Linea de la Concepcion.

Każdego dnia pomiędzy Hiszpanią a Gibraltarem przemieszcza się około 15 tysięcy pracowników, z czego blisko 11 tysięcy stanowią Hiszpanie. Władze twierdzą, że porozumienie ułatwi współpracę gospodarczą w regionie.

- Ważne jest, aby między naszymi społecznościami nie istniały żadne przeszkody. Żebyśmy mogli wreszcie korzystać ze swobodnego przepływu osób. To historyczny moment, który powinniśmy świętować - ocenił Damon Bossino, członek parlamentu Gibraltaru.

Umowa nie zmienia kwestii suwerenności Gibraltaru. Wielka Brytania nadal sprawuje zwierzchnictwo nad tym terytorium.