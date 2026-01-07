Logo strona główna
Świat

Zakończył się największy blackout "od drugiej wojny światowej"

Schronisko dla osób pozbawionych prądu w jednej z berlińskich szkół
Berlin w czasie blackoutu
Źródło: Enex
Trwająca od soboty awaria prądu w południowo-zachodnim Berlinie została usunięta. Wymagało to położenia nowych, tymczasowych kabli. Do sabotażu przyznała się lewicowa ekstremistyczna organizacja Vulkangruppe.

W środę prąd odzyskali wszyscy odbiorcy dotknięciu rozległym blackoutem w berlińskiej dzielnicy Steglitz-Zehlendorf. Udało się przywrócić kluczowe tymczasowe połączenie kablowe i pomyślnie je przetestować.

Była to najdłuższa masowa przerwa w dostawach prądu w niemieckiej stolicy od zakończenia drugiej wojny światowej - podała agencja Reutera.

45 tysięcy gospodarstw domowych bez prądu

Władze zaapelowały do mieszkańców, aby bezpośrednio po ponownym podłączeniu do sieci nie korzystali z urządzeń o dużym poborze mocy. Wskazano w tym kontekście m.in. na pralki, suszarki do ubrań, czajniki elektryczne oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

W sobotę, na początku awarii, prądu pozbawionych było około 45 tys. gospodarstw domowych. Ponad dwa tysiące firm nie mogło działać. Zamknięte zostały szkoły, żłobki i przedszkola.

Prace naprawcze utrudniały utrzymujące się w Berlinie mrozy. Prąd był przywracany stopniowo. Awarię udało się usunąć dzień wcześniej, niż zapowiadano, ale placówki edukacyjne najpewniej zaczną działać dopiero w poniedziałek.

Berlin. Ludzie pomagają sobie nawzajem przetrwać odcięcie od prądu i mróz
epa12630647
epa12630647
Źródło: EPA
epa12630652
epa12630652
Źródło: EPA
epa12626530
epa12626530
Źródło: EPA
epa12628865
epa12628865
Źródło: EPA
epa12630584
epa12630584
Źródło: EPA
epa12630650
epa12630650
Źródło: EPA
epa12630654
epa12630654
Źródło: EPA
epa12630651
epa12630651
Źródło: EPA

Niektóre supermarkety, operujące na generatorach awaryjnych, otworzyły swoje drzwi, oferując darmowe ciepłe napoje i ładowanie urządzeń elektrycznych. Organizowano też punkty pomocy w szkołach, a hotele oferowały refundowane pobyty w pokojach hotelowych. Wojsko rozdawało żywność.

Ekstremistyczna grupa przyznała się do winy. Spekulacje po awarii

Do sobotniego ataku, który polegał na podpaleniu kabli na jednym z mostów, przyznała się ekstremistyczna lewicowa Vulkangruppe [Grupa Wulkan - red.]. Grupa już w przeszłości dokonywała ataków sabotażowych na infrastrukturę krytyczną w Niemczech. Ścigana jest przez prokuraturę federalną m.in. pod zarzutami terroryzmu.

"The Guardian" przekazał, iż berlińska policja posiada rzekomy manifest grupy i jest on "wiarygodny". W wysłanym policji tekście grupa przyznała się do ataku, pisząc o "odcięciu elektryczności dla klasy rządzącej". Potępiła "energetyczną chciwość", nazywając swoje działania "dobrem publicznym" i aktem samoobrony i solidarności z obrońcami Ziemi i życia". Ich celem miał być przemysł paliw kopalnych i centra sztucznej inteligencji.

Niemieckie media obiegły spekulacje na temat rosyjskiego tropu w całej sprawie.

pc

Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: PAP, The Guardian, Berliner Zeitung, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FILIP SINGER

TAGI:
BerlinAwariaPrądEnergia elektrycznaLewica
