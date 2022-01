Kanclerz Niemiec i sekretarz generalny NATO spotkali się w Berlinie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czasie spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergem wyraził "wielkie zaniepokojenie" obecną sytuacją wokół Ukrainy. Zaapelował do Rosji o deeskalację sytuacji. Stoltenberg zaprosił władze na Kremlu do dalszych rozmów na temat bezpieczeństwa.

Kanclerz Niemiec przekazał, że oczekuje od Rosji deeskalacji sytuacji. Może to obejmować - jak stwierdził - redukcję wojsk na granicy z Ukrainą. Rozwiązanie konfliktu musiałoby - według Olafa Scholza - zostać znalezione w rozmowach. Niemcy są gotowe do podjęcia "poważnego dialogu".

Szef niemieckiego rządu nie wykluczył, że w przypadku agresji Rosji na Ukrainę zostaną nałożone sankcje także na bałtycki gazociąg Nord Stream 2. Podkreślił, że USA i Niemcy porozumiały się co do dalszego postępowania w sprawie gazociągu. Berlin podtrzymuje porozumienie, w którym zapisano, że Ukraina powinna pozostać krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej.

Zaproszenie do rozmów

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaprosił przedstawicieli Rosji i 30 sojuszników do kolejnych rund rozmów. Sojusznicy są gotowi przedstawić pisemne propozycje w Radzie NATO-Rosja i dążyć do konstruktywnych rezultatów - powiedział we wtorek po spotkaniu z kanclerzem Scholzem. Według niego mogłoby to dotyczyć m.in. zmniejszenia ryzyka w działaniach wojskowych, większej przejrzystości i poprawy kanałów rozmów.