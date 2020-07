Auto wjechało w pieszych w Berlinie. Są ranni

Samochód osobowy wjechał w niedzielę w pieszych w stolicy Niemiec, Berlinie. Jak donoszą media, co najmniej siedem osób zostało rannych, z czego niektóre poważnie.

Do zdarzenia doszło w okolicy stacji Dworzec Zoo, w dzielnicy Charlottenburg. Auto osobowe około godziny 7 rano zjechało z drogi i uderzyło w pieszych.

Jak dodano w komunikacie, służby prowadzą dochodzenie. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by do wypadku doszło w związku z motywacjami politycznymi lub religijnymi. Na razie nie jest jasne czy 24-latek był pod wpływem narkotyków luba alkoholu.