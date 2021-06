"Opowieść zapisana w bardzo dramatycznych sytuacjach"

Ta wystawa powinna mieć swoje otwarcie przede wszystkim w Mińsku, ale jest to obecnie niemożliwe – powiedział dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski. W berlińskim oddziale Instytutu rozpoczęła się w środę wystawa "Niech żyje Białoruś!". Jest to zbiór fotografii, materiałów wideo, plakatów czy rysunków poświęconych protestom na Białorusi.

Wystawę "Niech żyje Białoruś!" w Instytucie Pileckiego w Berlinie można oglądać od 23 czerwca. Wśród eksponatów są dzieła 20 artystów oraz anonimowych mieszkańców Mińska. "Są to zdjęcia, a także materiały wideo, rysunki czy plakaty, wiele z nich powstało w trakcie aresztowań. Prezentują one nie tylko same demonstracje, ale też artystyczne konfrontacje sztuki z polityką" – napisali organizatorzy.