Prorosyjskie kawalkady w Berlinie i na Cyprze. Setki uczestników

Protest odbył się za zgodą miejscowych władz, a jego organizatorem była osoba prywatna. Na stronie berlińskiej policji widnieje informacja z datą, godziną i trasą manifestacji. Rozpoczęła się ona w północno-wschodniej części Berlina, a zakończyła na placu Olimpijskim w Charlottenburgu na zachodzie miasta. Według policji w proteście udział wzięło około 900 osób, choć w mediach społecznościowych pojawiały się informacje o kilku tysiącach uczestników. Nie ma informacji, by w trakcie manifestacji doszło do incydentów.

Nagrania w mediach społecznościowych

Prorosyjski wiec na Cyprze

- Najpierw jechała kawalkada samochodów, którym przewodził tylko jeden radiowóz. Do aut przyczepione były rosyjskie flagi, ale także plakaty z wizerunkiem Putina, a kierowcy i ich pasażerowie skandowali przez okna hasła popierające działania Rosjan. Przechodnie, a wśród nich turyści, wydawali się być mocno poruszeni. Jeden mężczyzna, który siedział przy stoliku w ogródku restauracji, pokazał im nawet środkowy palec i wtedy z któregoś z pojazdów wypadła banda ludzi, którzy podbiegli do niego i zaczęli szarpać - relacjonował w rozmowie z Kontaktem 24 pan Tomasz, który razem z trójką znajomych przebywa turystycznie na Cyprze.

- Policja nie reagowała. Później widziałem nawet jednego funkcjonariusza, który był bardziej agresywny w stosunku do innego poszkodowanego, bo oni zrobili tymi samochodami kilka okrążeń, a później wysiedli i ruszyli w przemarszu. Był chłopak, który próbował słownie protestować przeciwko temu, co robią, ale rzucili się na niego - opisywał mężczyzna, który przesłał naszej redakcji nagrania z manifestacji. Jego znajoma, pani Joanna, która także przesłała do nas nagranie dodała, że młody człowiek próbował uciekać, ale dopadli go i zaczęli bić. - Byli głośni i agresywni, rzucali się na ludzi - skomentował pan Tomasz.