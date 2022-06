Ktoś udawał Witalija Kliczkę, rozmawiał z burmistrz Berlina. Niemcy: użyto technologii deep fake

Olbrzymie możliwości technologii "deepfake" To jeden z najsłynniejszych horrorów - film "Lśnienie", a w nim spektakularna rola Jacka Nicholsona. Jakież więc było zdziwienie fanów kina, gdy pojawiła się wersja, w której główną rolę gra Jim Carrey. Czyżby powstawała nowa wersja filmu? Nie. Carrey'a nałożyli eksperci od najnowszych technologii. Ale zrobili to w taki sposób, że wygląda to tak, jak gdyby aktor po prostu zagrał rolę. To coś więcej niż ciekawostka. To kolejny dowód na możliwości tak zwanej technologii "deepfake". Umożliwia ona stworzenie nagrań i wypowiedzi, które nigdy nie padły. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. TVN24 BiS