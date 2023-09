18-latek wpadł pod autobus. 40 osób uniosło pojazd, by go uwolnić

Do wypadku doszło w berlińskiej dzielnicy Spandau około godziny 12.40 w poniedziałek. 18-latek biegł do autobusu, próbując go złapać. Kierowca właśnie odjeżdżał z przystanku. Nastolatek potknął się i wpadł pod tylne koło, jego ramię utknęło pod pojazdem. Na pomoc ruszyło 40 osób. Wspólnie unieśli 16,5-tonowy autobus przegubowy. Dwadzieścia centymetrów wystarczyło, aby uwolnić młodego mężczyznę. "Co za heroiczna akcja!" - skomentował w środę portal dziennika "Bild".