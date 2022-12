W obliczu choroby Benedykta XVI Watykan stanął przed wyzwaniem. "Dwa kluczowe elementy"

czytaj dalej

Piątek jest 310. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał kraje Sojuszu do kontynuowania dostaw broni dla Ukrainy. - Może to zabrzmi paradoksalnie, ale to najszybsza droga do pokoju - powiedział w wywiadzie dla agencji dpa. Krótko po godzinie drugiej w nocy w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a władze wezwały mieszkańców do schronów. Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba przekazał później na Telegramie, że skutecznie odparto rosyjski atak dronów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.