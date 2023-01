Tak miały brzmieć ostatnie słowa Benedykta XVI

czytaj dalej

Tysiące wiernych napływają do Watykanu, aby oddać hołd zmarłemu w sobotę emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI. Terenu w rejonie placu świętego Piotra i prowadzącej do niego via della Conciliazione pilnują wzmocnione patrole sił porządkowych. Barierkami wyznaczono korytarze, którymi odbywać się będzie ruch wiernych. Ciało papieża zostanie wystawione w bazylice świętego Piotra w poniedziałek. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek.