Media o książce Benedykta: ziarna samozniszczenia, które zasiał, wydały plon

- Nie zgadzam się na to, by pozwolić na celibat opcjonalny, nie. Pozostałaby jedynie możliwość w najbardziej oddalonych wspólnotach, myślę o wyspach na Pacyfiku, gdy jest potrzeba duszpasterska. Duszpasterz musi myśleć o wiernych - mówił Franciszek rok temu.

Inicjatywę emerytowanego papieża i kardynała francuska prasa dosyć zgodnie nazywa "historyczną" i "wyjątkową", podkreślając autorytet Benedykta XVI jako teologa. Kardynała Saraha, współautora książki, niektórzy z komentatorów określają jako "ultrakonserwatywnego". Jean-Marie Guenois, specjalista od spraw religijnych "Le Figaro", przypomina, że po rezygnacji z tronu Piotrowego w lutym 2013 roku Benedykt XVI najpierw długo zachowywał milczenie, a następnie wypowiedział się "w sposób dyskretny" w sprawach liturgii w 2017 roku i na wiosnę ubiegłego roku w kwestii pedofilii. "To, co potępia dziś, ma całkiem inny wymiar" - pisze komentator. Jak podkreśla, emerytowany papież uważa, że jeśli "ruszy się" kwestię celibatu kapłańskiego, zagrożona będzie przyszłość Kościoła rzymskokatolickiego. Guenois ocenia, że w książce nie ma śladu agresywności ani polemizowania z obecnym papieżem. Wręcz przeciwnie - podkreśla dziennikarz - autorzy przedstawiają się jako "dwaj biskupi po synowsku posłuszni papieżowi Franciszkowi", którzy "poszukują prawdy w duchu miłości i jedności Kościoła". Emerytowany papież i kardynał nie pomijają trudów życia w celibacie. Trudy te nie są powodem, by rezygnować z celibatu - twierdzą, sprzeciwiając się tym, którzy wysuwają argument, że celibat nie jest dogmatem i że nadszedł czas, by księża znów mogli się żenić, szczególnie w kontekście kryzysu związanego z przypadkami molestowania seksualnego przez przedstawicieli stanu duchownego – streszcza dziennikarz rozumowanie autorów.