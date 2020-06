Nierozliczone belgijskie zbrodnie kolonialne. Na fali oburzenia wraca mroczna przeszłość

Żyjący w latach 1835-1909 król Leopold II, którego bezlitosna i nastawiona na eksploatację polityka w Kongu przyczyniła się do śmierci milionów ludzi w tym kraju, nie został rozliczony do dziś, a w wielu belgijskich miastach i miasteczkach nie brakuje pomników tego monarchy.

Petycje aktywistów

W Belgii nie brakuje także osób, które uważają, że dawnego monarchę należy dalej czcić. "Przekazywanie naszej historii to bezcenne dziedzictwo. Bardzo ważne jest, aby dobrze znać przeszłość, aby móc dobrze budować przyszłość" - napisał użytkownik Pascale Baudimont, który na change.org wzywa do zachowania wszystkich pomników Leopolda w Brukseli. Jego petycja nie cieszy się jednak wielką popularnością - w piątek miała niespełna 300 podpisów.

Powrót debaty w 60. rocznicę urodzin króla

Protesty w USA

46-letni George Floyd zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie zatrzymania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem, policjant przygniótł go do ziemi i klęczał na jego szyi prawie dziewięć minut. Floyd nie był uzbrojony. Po interwencji trafił do szpitala, lekarze nie zdołali go jednak uratować.