Większość oskarżonych o zamachy terrorystyczne w Brukseli z 2016 roku uznana za winnych

Niższa izba rosyjskiego parlamentu przegłosowała we wtorek podniesienie maksymalnego wieku, w którym mężczyźni mogą zostać powołani do wojska, z 27 do 30 lat. Zwiększono również karę grzywny za niestawienie się na wezwanie komisji poborowej i wprowadzono szereg innych zaostrzeń.