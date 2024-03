Papież Franciszek przeniósł do stanu świeckiego byłego belgijskiego biskupa Rogera Vangheluwe, którzy kilkanaście lat temu przyznał się do stosowania przemocy seksualnej - poinformował w czwartek belgijski episkopat.

Nuncjatura apostolska w Brukseli przekazała z kolei, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiły się "nowe poważne elementy" w tej sprawie, które "zgłoszono Dykasterii ds. Nauki Wiary, co spowodowało konieczność ponownego zbadania sprawy".

87-letni Vangheluwe zrezygnował z funkcji biskupa Brugii w 2010 r. po tym, jak przyznał, że przez 13 lat znęcał się seksualnie nad jednym ze swoich siostrzeńców. Rok później przyznał się do molestowania drugiego. Wówczas też - jak pisze Reuters - stwierdził, że nie uważa się za pedofila.

Belgijscy prokuratorzy stwierdzili wówczas, że doszło do przedawnienia obu tych przestępstw, więc nie można było postawić mu zarzutów. W tej sytuacji minister sprawiedliwości Belgii nalegał na Stolicę Apostolską, by to ona nałożyła na biskupa surową karę.