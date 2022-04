Szefowa dyplomacji Belgii znika z rządu, by opiekować się chorym mężem

Szefowa belgijskiej dyplomacji i jednocześnie wicepremier Belgii Sophie Wilmes poinformowała, że zawiesza pełnienie swoich funkcji "do końca lata", by opiekować się mężem, u którego zdiagnozowano raka mózgu. W czwartek obowiązki ministra spraw zagranicznych przejął tymczasowo premier kraju Alexander De Croo.

Wilmes od 2009 roku jest żoną Australijczyka Chrisa Stone'a - byłego futbolisty australijskiego, który od 2012 roku pełnił funkcję wiceprezesa belgijskiego oddziału stowarzyszenia Australian Business in Europe (ABIE). Para ma trzy córki. Stone ma także syna z poprzednią partnerką.

Premier przejmie obowiązki szefa dyplomacji

De Croo poinformował, że na razie to on obejmie kierownictwo nad resortem dyplomacji. "W tak trudnej sytuacji to małżonek, matka jest na pierwszym miejscu. Życzę Sophie, Christopherowi i ich dzieciom dużo odwagi i siły" - dodał.