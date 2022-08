Pojechała na rosyjski festiwal na Krymie, teraz kieruje belgijskim MSZ. Jest komentarz minister

Lahbib, wówczas dziennikarka i prezenterka telewizyjna, w lipcu 2021 roku relacjonowała festiwal teatralny w Sewastopolu na Krymie, który w świetle prawa międzynarodowego należy do Ukrainy . Opublikowała zdjęcia z pałacu w krymskiej Liwadii oraz z domu-muzeum rosyjskiego pisarza Antona Czechowa w Jałcie. W tym czasie pracowała dla frankofońskiego nadawcy RTBF. Fakt, że wyjechała na Krym, który Rosja anektowała w 2014 roku, oraz że podróżowała na półwysep przez Federację Rosyjską, co jest nielegalne w świetle ukraińskiego prawa, wywołał zdziwienie na Ukrainie.

Jest komentarz minister

W wywiadzie dla flamandzkiego dziennika "Het Laatste Nieuws" Lahbib przekonywała, że rok temu wyjechała na Krym jako dziennikarka i że jest to praca, której w żaden sposób nie można porównać z pracą ministra lub innego polityka.

- Fakty zostały zmanipulowane przez kogoś, kto tego lata nie miał nic innego do roboty. To prawdziwy wstyd. Nie można usprawiedliwić rozgrywania polityki na tle obecnego napięcia międzynarodowego, w którym ważne są stosunki dyplomatyczne - powiedziała. Dodała, że planuje odwiedzić Ukrainę "w sprzyjających warunkach". - To nie jest coś, przy czym można improwizować - powiedziała szefowa MSZ agencji prasowej Belga.