Sfingował własną śmierć, po czym pojawił się na swoim pogrzebie

Sfingował własną śmierć, by "dać lekcję"

Wideo pojawiło się również na koncie Baertena na TikToku. Bohater nagrania wyjaśnił później na Facebooku, że zaaranżował własny pogrzeb "by dać niektórym ludziom lekcję". Jak stwierdził, czuł się osamotniony i niedoceniony przez niektórych krewnych, którzy nie utrzymywali z nim kontaktu. Nie odwiedzali go, nie zapraszali do siebie, nawet nie dzwonili zapytać, co słychać. Robiąc "żart", Baerten chciał sprawdzić, "kogo naprawdę obchodzi".