Przeciwnicy restrykcji na ulicach Brukseli. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego

W niedzielę na ulicach Brukseli protestowało ponad osiem tysięcy przeciwników restrykcji sanitarnych wprowadzonych i planowanych przez rząd. Wobec agresywnych demonstrantów, którzy zaatakowali ustawiony przed gmachem Komisji Europejskiej kordon policji, użyto armatek wodnych i gazu łzawiącego. W stolicy Bułgarii, Sofii, doszło do protestu przeciwników paszportów covidowych.

Demonstranci w Brukseli domagali się zniesienia paszportu covidowego umożliwiającego między innymi wstęp do barów czy obiektów sportowych oraz wyrazili swój sprzeciw wobec planowanego przez rząd nakazu poddania się szczepieniu przeciw COVID-19. W proteście uczestniczyły też zorganizowane grupy strażaków i pielęgniarek.

Armatki wodne i gaz łzawiący

- Chcemy demokratycznego, a nie wzorowanego na dyktaturach podejścia do tego kryzysu. Wymóg posiadania paszportu covidowego jest sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka - nawoływał jeden z inicjatorów protestu. Do podobnej demonstracji doszło w Brukseli 21 listopada, kiedy na ulice miasta wyszło około 35 tysięcy osób.

W ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w Belgii o 6 procent w porównaniu do poprzedniego tygodnia. W kraju w pełni zaszczepiono dotąd około 75 procent populacji.

Protest w Sofii

W niedzielę odbyła się także manifestacja w stolicy Bułgarii, Sofii. Kilkuset protestujących przeszło głównymi ulicami stolicy przed gmach ministerstwa zdrowia Bułgarii, gdzie odbył się wiec. Zablokowano jedną z ważniejszych arterii transportowych Sofii, co spowodowało utrudnienia w ruchu.

Zniesienie obowiązku badania dzieci na COVID-19

Innym żądaniem protestujących, w większości rodziców uczniów, było zniesienie obowiązku badania dzieci na COVID-19 przed ich powrotem do nauki stacjonarnej. Według rodziców "nieuczciwe jest poddawanie testom zdrowe dzieci".

Uczniowie w Bułgarii przeszli na nauczanie online pod koniec października. Dwa tygodnie temu resort zdrowia przystąpił do stopniowego łagodzenia restrykcji. Najpierw do szkół wróciły dzieci od pierwszej do czwartej klasy dla których sprowadzono zagraniczne łagodne testy. Od poniedziałku wszyscy uczniowie, w tym najstarsi, będą mogli podjąć naukę stacjonarną, jeśli raz w tygodniu będą przechodzić test na obecność SARS-CoV-2.