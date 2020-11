Dyplomata oskarżany o szykowanie zamachu terrorystycznego. Nie stawił się przed sądem

W piątek w Belgii rozpoczął się proces irańskiego dyplomaty i trzech innych Irańczyków, którzy zostali oskarżeni o planowanie ataku terrorystycznego na irańską grupę opozycyjną we Francji w 2018 roku. To pierwszy przypadek, gdy państwo należące do Unii Europejskiej postawiło irańskiego urzędnika przed sądem za terroryzm.