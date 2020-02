Belgijski sąd nakazał wypłatę odszkodowań dla dzieci islamistów, rząd uzyskał odroczenie wyroku

W grudniu sąd orzekł, że rząd Belgii musi w ciągu sześciu tygodni sprowadzić do kraju dziesięcioro dzieci z belgijskimi paszportami z obozu Al-Hol w Syrii. Sąd orzekł, że jeśliby tego nie uczynił, groziłyby mu kary w wysokości pięciu tysięcy euro dziennie na każde dziecko.

Początkowo rząd belgijski zapowiedział, że podejmie kroki w celu sprowadzenia dzieci. Okazało się to jednak trudniejsze niż oczekiwano. Obóz, w którym przebywają dzieci, znajduje się na terytorium kontrolowanym przez Kurdów, do którego dyplomaci wysłani w celu zorganizowania powrotu dzieci nie mają dostępu.

Belgijski sąd nakazał sprowadzenie do kraju dzieci z obozu Al-Hol w Syrii

W efekcie nie udało się sprowadzić dzieci i kara urosła do 500 tysięcy euro. Jak przypomina belgijski dziennik "Standaard", prawnicy dzieci wysłali komornika do resortu spraw zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości. W odpowiedzi rząd zwrócił się do sądu z prośbą o odroczenie wykonania wyroku. Sąd, choć uznał, że kary pieniężne są uzasadnione i że kwoty nie są wygórowane, odroczył wykonanie wyroku o trzy miesiące.