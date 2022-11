"Guardian": Belgia nadal importuje diamenty z Rosji, mimo międzynarodowych nacisków

czytaj dalej

Wieloletni proboszcz zamkniętego obecnie przez władze Czerwonego Kościoła w Mińsku, ksiądz Władysław Zawalniuk, chce podjąć pracę lokalnego stróża, by móc doglądać terenu wokół świątyni. Parafianie i duchowni nie mają dostępu do kościoła po "zagadkowym" pożarze, do którego doszło pod koniec września.