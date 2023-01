"Przygotowane" pytania i przeprowadzenie katarskiego ministra "znaną ścieżką". Podejrzany były europoseł i jego współpracownik

"Przygotowane" pytania dla katarskiego ministra

Giorgi wspomniał, że zarówno on, jak i Panzeri byli szczególnie zaniepokojeni potencjalnie "niekontrolowanym" charakterem sesji pytań i odpowiedzi i że obaj "uważali, że przydatne byłoby wcześniejsze przygotowanie pytań, aby poprowadzić ministra Kataru znaną ścieżką". Na liście osób, które Giorgi i Panzeri uważali za odpowiednie do zadawania takich "przygotowanych" pytań, znaleźli się eurodeputowana Alessandra Moretti i - jak ujmują to media - "być może" Andrea Cozzolino (oboje z socjaldemokratycznej grupy S&D).

Lakoniczne komentarze podejrzanych

"Komentarze Cozzolino były tak negatywne, że Giorgi natychmiast wysłał SMS-a do Panzeriego i poprosił go o wezwanie innego posła do Parlamentu Europejskiego, Marca Tarabelli, który pierwotnie nie planował przemawiać na przesłuchaniu, do wygłoszenia kilku uwag w obronie Kataru" - informuje agencja Belga.