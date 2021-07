Reporter TVN24 w Belgii. "Wojsko ma przyjechać tu lada chwila, by ewakuować dzieci, które zostały uwięzione"

Na miejscu jest reporter TVN24 Maciej Warsiński. - Ten dom jest odcięty od świata - relacjonował dziennikarz. - Wojsko belgijskie ma przyjechać tu lada chwila, by ewakuować dzieci, które zostały uwięzione - poinformował. Dodał, że są one całkowicie bezpieczne. Po ewakuacji dzieci mają zostać przetransportowane autokarami do Brukseli, skąd będą mogli odebrać ich rodzice.