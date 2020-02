"Karnawał w Aalst to wstyd. To musi się skończyć". Belgijska impreza krytykowana jako antysemicka

Rok temu festiwal został skrytykowany za karykaturalne figury ortodoksyjnych Żydów, umieszczone na workach pieniędzy. W tym roku oburzenie wywołała parada w Aalst, na której pojawili się ludzie w sztrajmłach - futrzanych czapkach noszonych przez chasydów w czasie świąt - i w kostiumach mrówek z napisami "narzekająca mrówka". W języku niderlandzkim brzmi to podobnie jak "Ściana Płaczu". Na karnawale pojawiły się też osoby przebrane w mundury Gestapo.

"To musi się skończyć"

"Dla mnie, jako wiceszefa Komisji Europejskiej odpowiedzialnego również za zwalczanie antysemityzmu, jest jasne: karnawał w Aalst to wstyd. To musi się skończyć. Nie ma na to miejsca w Europie" - napisał na Twitterze wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas.