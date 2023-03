Matka zabiła pięcioro własnych dzieci. Teraz poddała się eutanazji

56-letnia Genevieve Lhermitte, która w 2007 roku zabiła pięcioro własnych dzieci, na własną prośbę została poddana eutanazji - poinformował jej adwokat. Eutanazja wykonana została dokładnie w 16. rocznicę popełnionej przez nią zbrodni.

Genevieve Lhermitte zabiła swoje dzieci - syna i cztery córki w wieku od 3 do 14 lat - 28 lutego 2007 roku w belgijskim mieście Nivelles. Kobieta, działająca pod nieobecność męża, starała się następnie odebrać sobie życie, jednak nieskutecznie. Ostatecznie sama zadzwoniła po pomoc.

Eutanazja Genevieve Lhermitte

Jak w czwartek poinformował jej adwokat, kobieta na własną prośbę 28 lutego poddała się eutanazji w jednym ze szpitali w południowej Belgii. - Ta właśnie konkretna procedura miała miejsce w przypadku Pani Lhermitte, po zebraniu różnych opinii medycznych - poinformował.

Cytowana w telewizji RTL-TVI psycholożka Emilie Maroit oceniła, że kobieta prawdopodobnie wybrała na dzień swojej śmierci 28 lutego w "symbolicznym wyrazie szacunku wobec swoich dzieci". Była to dokładnie 16. rocznica popełnienia przez nią pięciu zabójstw. - To również mogło być dokończeniem tego, co zaczęła, ponieważ od początku chciała odebrać sobie życie po zabiciu ich (dzieci) - dodała.

Zabójstwo pięciorga dzieci

Zabójstwo pięciorga własnych dzieci w 2007 roku wstrząsnęło belgijską opinią publiczną. Podczas procesu adwokaci Genevieve Lhermitte twierdzili, że jest cierpi ona na zaburzenia psychiczne i nie powinna trafić do więzienia. Sąd uznał ją jednak winną morderstwa z premedytacją i skazał w 2008 roku na dożywotnie pozbawienie wolności. W 2019 roku kobietę przeniesiono mimo to do szpitala psychiatrycznego.

W 2010 roku Lhermitte złożyła pozew przeciwko swojemu byłemu psychiatrze, oskarżając, że jego "brak działania" nie zdołał zapobiec popełnieniu przez nią morderstw. Kobieta domagała się ok. 3 mln euro odszkodowania, po 10 latach batalii sądowej sprawa została jednak zarzucona.

Eutanazja w Belgii

W Belgii eutanazja jest legalna w przypadku osób, które uważa się, że doświadczają "niemożliwego do zniesienia" cierpienia psychicznego - nie tylko fizycznego - i nie mają szans na wyleczenie. Osoba, decydująca o własnej eutanazji, musi być świadoma podejmowanej decyzji i być w stanie wyrazić ją w uzasadniony i jednoznaczny sposób.

W 2022 roku 2 966 osób poddało się w Belgii eutanazji. Jak zauważa BBC, to 10 proc. wzrost w porównaniu do 2021 roku. Najczęstszą przyczyną pozostają choroby nowotworowe. Od 2014 roku w kraju tym dopuszczono również eutanazję dzieci, jeżeli są one nieuleczalnie chore, bardzo cierpią i godzą się na to ich rodzice.

Autor:mm

Źródło: BBC, France24, ENEX