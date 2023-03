Belgia. Dwóch byłych przewodniczących parlamentu otrzymuje od ponad 20 lat tysiące euro nielegalnych emerytur

czytaj dalej

Greckie władze ujawniły nagranie, na którym słychać, jak kilka chwil przed katastrofą, do której doszło we wtorek pod miastem Larisa, maszynista otrzymuje polecenie, aby zignorować czerwone światło i jechać dalej. W zderzeniu pociągów pasażerskiego i towarowego zginęło co najmniej 57 osób.