Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ma 26 lat, handluje autami i właśnie został belgijskim księciem

|
GettyImages-2278565434
Belgia. Książę Wawrzyniec na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Thierry Monasse/Getty Images
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Clement Vandenkerckhove miał 16 lat, gdy dowiedział się, że jego ojcem jest belgijski książę Wawrzyniec. Po dekadzie młodszy brat króla Filipa formalnie uznał ojcostwo, a sprzedawca samochodów zyskał tytuł księcia.

Książę Wawrzyniec formalnie uznał Clementa Vandenkerckhove za swojego syna w urzędzie stanu cywilnego w lutym - poinformował w środę belgijski tygodnik "Soir Mag". Według magazynu na miejscu obecny był również 26-latek, który podpisał stosowne dokumenty.

Choć Vandenkerckhove został księciem, nie będzie pełnił żadnych obowiązków na rzecz monarchii, nie znajdzie się też w linii sukcesji - zauważa "The New York Times", powołując się na konstytucjonalistę Christiana Behrendta z Uniwersytetu w Liege. Ekspert zaznaczył, że w linii sukcesji mogą znaleźć się wyłącznie osoby z małżeństw zatwierdzonych dekretem rządowym. Belgijski pałac królewski potwierdził w rozmowie z nowojorskim dziennikiem, że Wawrzyniec uznał swoje ojcostwo, ale nie udzielił dalszego komentarza zaznaczając, że to "prywatna sprawa".

1 godz
Król Karol
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Król Karol

Spotkał ojca w centrum handlowym

W biogramie księcia Wawrzyńca, który jest młodszym bratem obecnego króla Belgii Filipa I i synem byłego króla Alberta II (abdykował w 2013 roku), brak jakiejkolwiek wzmianki o jego najstarszym synu. Z oficjalnej strony rodziny królewskiej dowiadujemy się jedynie, że ma on trójkę dzieci z księżną Klarą, którą poślubił w 2003 roku.

Vandenkerckhove jest synem księcia Wawrzyńca i Iris Vandenkerckhove, piosenkarki, aktorki i modelki, bardziej znanej pod pseudonimem Wendy Van Wanten. 26-letni handlarz aut nie jest w swojej ojczyźnie postacią anonimową. O tym, jak poznał swego ojca, opowiedział w dokumencie, który miał premierę we wrześniu 2025 roku.

Belgia. Książę Wawrzyniec w 2025 roku
Belgia. Książę Wawrzyniec w 2025 roku
Źródło zdjęcia: Geert Vanden Wijngaert/Getty Images

Jak wyznał, w 2013 roku "niespodziewanie" spotkał księcia w centrum handlowym. Jednak dopiero gdy miał 16 lat matka ujawniła mu tożsamość ojca. Cztery lata później zadzwonił do księcia, a po kilku rozmowach spotkali się osobiście. Ostatecznie Wawrzyniec zaproponował zrobienie testu DNA, a we wrześniu ubiegłego roku ogłosił, że Vandenkerckhove jest jego biologicznym synem.

W czerwcu tego roku Vandenkerckhove zamieścił na Instagramie dwa zdjęcia z okazji dnia ojca: z księciem Wawrzyńcem oraz z Fransem Vancoppenolle, wieloletnim partnerem swojej matki. "Dziś świętuję dzień dwóch ojców. Obaj na swój sposób odegrali ważną rolę w moim życiu. Dziękuję za wszystko" - napisał.

"Wyklęty książę"

63-letni obecnie książę Wawrzyniec wielokrotnie wzbudzał w Belgii kontrowersje. Władze w Brukseli kierowały pod adresem Wawrzyńca, nazywanego niekiedy "wyklętym księciem", dyscyplinujące ostrzeżenia - na przykład wówczas, gdy spotykał się z przedstawicielami zagranicznych rządów, między innymi z premierem Sri Lanki.

Książę, podobnie jak reszta rodziny królewskiej, ma zakaz podejmowania działalności o charakterze politycznym lub spotkań z przedstawicielami innych krajów bez wyraźnej zgody rządu. Po kilku wpadkach, w 2011 roku, zobowiązał się na piśmie do przestrzegania tej reguły. Sześć lat później zamieścił jednak na Twitterze (obecnie X) swoje zdjęcie w mundurze wojskowym na przyjęciu w ambasadzie Chin w Brukseli z okazji 90. rocznicy utworzenia armii chińskiej. W następstwie niekonsultowanej obecności na wydarzeniu belgijski parlament zdecydował o obcięciu o 15 procent pensji księcia, wynoszącej wówczas 307 tys. euro rocznie, co oznacza, że stracił blisko 46 tys. euro.

Redagował AM

Źródło: BBC, The New York Times, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Tureckie okręty
Powstało muzułmańskie NATO. Izrael i Iran mają powody do obaw
Maja Piotrowska
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Jeden na jeden
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Belgia
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Opustoszałe ulice Floridii, Sycilia
"Nowy rodzaj lockdownu" na Sycylii
METEO
Prace na ulicy Powsińskiej
Na miesiąc zwęzili ważną arterią. Wymieniają wielką rurę
WARSZAWA
11-latka straciła panowanie nad quadem
11-latka straciła panowanie nad quadem. Trzy osoby trafiły do szpitala
Lublin
Tureckie okręty
Powstało muzułmańskie NATO. Izrael i Iran mają powody do obaw
Maja Piotrowska
71-latka zginęła na pasach
Potrącenie na przejściu dla pieszych. Jedna osoba nie żyje
Poznań
Grupa Azoty Police
Grupa Azoty szykuje kolejne zawiadomienia. W tle utracone miliardy złotych
BIZNES
Zamówił posiłek za ponad 37 tysięcy złotych na adres obcej osoby
Zamawiał jedzenie na cudze adresy i groził w komentarzach
Szczecin
Melania Trump
Melania Trump rozbawiła publiczność. "Tęskniliście?"
Świat
Donald Tusk
Tusk zapowiada dodatkowe miliardy na ochronę zdrowia
Zdrowie
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w weekend. Ile zapłacimy za tankowanie?
Wiktor Knowski
imageTitle
Strzelanina po meczu piłkarskim. Nie żyje czterech piłkarzy
EUROSPORT
Dym nad rafinerią w Permie po ataku Ukrainy
"Konsekwencje wojny wracają tam, gdzie ta wojna się zaczęła"
Świat
imageTitle
Tragiczny wypadek w USA. Nie żyją dwaj młodzi kolarze
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w pobliżu Ronda de Gaulle'a (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymał na ulicy rządowe auto. Premier o "niezwykłej przygodzie pani minister"
WARSZAWA
radio mikrofon shutterstock_498395695
Znany lektor kontra sztuczna inteligencja. "Mamy jasne potwierdzenie"
BIZNES
Wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Złamał sądowy zakaz. Ranni
MAZOWIECKIE
Osadnicy
Z Ohio na Zachodni Brzeg Jordanu. Broni domu przez izraelskimi osadnikami
Świat
Kielce. Mężczyzna oddał strzały, został zatrzymany
Został trafiony w głowę po zakupach na straganie. Decyzja prokuratury
Kielce
Jacht utknął na mieliźnie
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Jacht osiadł na mieliźnie
Trójmiasto
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Pozwała Metę, Google’a i Snap. 15-latka wycofała sprawę przed procesem
BIZNES
Nietrzeźwy lekarz w przychodni na Ochocie (zdjęcie ilustracyjne)
Nietrzeźwy lekarz na dyżurze w przychodni. Sprawą zajmie się prokuratura
WARSZAWA
Skradziono jej tożsamość i na jej nazwisko zaciągnięto zobowiązania na dziesiątki tysięcy złotych
"To jakiś matrix". Skradziono jej tożsamość i na jej nazwisko zaciągnięto kredyty
Lublin
Burze i ulewy w Hiszpanii
Burze niszczyły, ale przyniosły też wytchnienie
METEO
imageTitle
Co może czekać Jamala Musialę? Neurolodzy tłumaczą
Anna Bielecka
Maciej Berek
Trybunał nie może zostać "odbity". Apelują do Berka
Polska
Lotnisko Cape Newenham LRRS na Alasce
Katastrofa samolotu na Alasce. Wszyscy zginęli
Świat
Przestrzeń Wolności znajduje się przy Placu Wolności 4 w Bielsku-Białej
Przerwany koncert, rozpylony gaz łzawiący
Katowice
nieruchomości, mieszkania, deweloper, deweloperzy, kredyt hipoteczny, budowa
Nowy sposób liczenia wysokości kredytu hipotecznego. Resort prosi o opinię
BIZNES
Więzienie
Podpalacz salonu gier stracony przez powieszenie
Świat
Przejazd rolkarzy z Nightskating Warsaw (zdj. archiwalne)
W sobotę dwa nocne przejazdy rolkarzy i wrotkarzy
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica