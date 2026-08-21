Świat Ma 26 lat, handluje autami i właśnie został belgijskim księciem Maciej Wacławik |

Belgia. Książę Wawrzyniec na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Thierry Monasse/Getty Images

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Książę Wawrzyniec formalnie uznał Clementa Vandenkerckhove za swojego syna w urzędzie stanu cywilnego w lutym - poinformował w środę belgijski tygodnik "Soir Mag". Według magazynu na miejscu obecny był również 26-latek, który podpisał stosowne dokumenty.

Choć Vandenkerckhove został księciem, nie będzie pełnił żadnych obowiązków na rzecz monarchii, nie znajdzie się też w linii sukcesji - zauważa "The New York Times", powołując się na konstytucjonalistę Christiana Behrendta z Uniwersytetu w Liege. Ekspert zaznaczył, że w linii sukcesji mogą znaleźć się wyłącznie osoby z małżeństw zatwierdzonych dekretem rządowym. Belgijski pałac królewski potwierdził w rozmowie z nowojorskim dziennikiem, że Wawrzyniec uznał swoje ojcostwo, ale nie udzielił dalszego komentarza zaznaczając, że to "prywatna sprawa".

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Spotkał ojca w centrum handlowym

W biogramie księcia Wawrzyńca, który jest młodszym bratem obecnego króla Belgii Filipa I i synem byłego króla Alberta II (abdykował w 2013 roku), brak jakiejkolwiek wzmianki o jego najstarszym synu. Z oficjalnej strony rodziny królewskiej dowiadujemy się jedynie, że ma on trójkę dzieci z księżną Klarą, którą poślubił w 2003 roku.

Vandenkerckhove jest synem księcia Wawrzyńca i Iris Vandenkerckhove, piosenkarki, aktorki i modelki, bardziej znanej pod pseudonimem Wendy Van Wanten. 26-letni handlarz aut nie jest w swojej ojczyźnie postacią anonimową. O tym, jak poznał swego ojca, opowiedział w dokumencie, który miał premierę we wrześniu 2025 roku.

Belgia. Książę Wawrzyniec w 2025 roku Źródło zdjęcia: Geert Vanden Wijngaert/Getty Images

Jak wyznał, w 2013 roku "niespodziewanie" spotkał księcia w centrum handlowym. Jednak dopiero gdy miał 16 lat matka ujawniła mu tożsamość ojca. Cztery lata później zadzwonił do księcia, a po kilku rozmowach spotkali się osobiście. Ostatecznie Wawrzyniec zaproponował zrobienie testu DNA, a we wrześniu ubiegłego roku ogłosił, że Vandenkerckhove jest jego biologicznym synem.

W czerwcu tego roku Vandenkerckhove zamieścił na Instagramie dwa zdjęcia z okazji dnia ojca: z księciem Wawrzyńcem oraz z Fransem Vancoppenolle, wieloletnim partnerem swojej matki. "Dziś świętuję dzień dwóch ojców. Obaj na swój sposób odegrali ważną rolę w moim życiu. Dziękuję za wszystko" - napisał.

"Wyklęty książę"

63-letni obecnie książę Wawrzyniec wielokrotnie wzbudzał w Belgii kontrowersje. Władze w Brukseli kierowały pod adresem Wawrzyńca, nazywanego niekiedy "wyklętym księciem", dyscyplinujące ostrzeżenia - na przykład wówczas, gdy spotykał się z przedstawicielami zagranicznych rządów, między innymi z premierem Sri Lanki.

Książę, podobnie jak reszta rodziny królewskiej, ma zakaz podejmowania działalności o charakterze politycznym lub spotkań z przedstawicielami innych krajów bez wyraźnej zgody rządu. Po kilku wpadkach, w 2011 roku, zobowiązał się na piśmie do przestrzegania tej reguły. Sześć lat później zamieścił jednak na Twitterze (obecnie X) swoje zdjęcie w mundurze wojskowym na przyjęciu w ambasadzie Chin w Brukseli z okazji 90. rocznicy utworzenia armii chińskiej. W następstwie niekonsultowanej obecności na wydarzeniu belgijski parlament zdecydował o obcięciu o 15 procent pensji księcia, wynoszącej wówczas 307 tys. euro rocznie, co oznacza, że stracił blisko 46 tys. euro.

Redagował AM