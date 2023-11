Jej ciało znaleziono w rzece. Po 31 latach została zidentyfikowana dzięki tatuażowi

Zamordowana kobieta, której ciało znaleziono w rzece w Belgii, została zidentyfikowana po 31 latach. Udało się to dzięki zdjęciu tatuażu, który rozpoznał jeden z krewnych kobiety. Fotografia kilka miesięcy temu została udostępniona przez Interpol w ramach "Operation Identify Me".

3 czerwca 1992 roku w rzece Groot Schijn niedaleko Antwerpii znaleziono ciało kobiety. Wszystko wskazywało na to, że została ona zamordowana. Jako jej najbardziej charakterystyczną cechę służby opisały tatuaż z motywem kwiatowym i napisem "R'Nick". "Kobieta z kwiatowym tatuażem" nie została zidentyfikowana przez następne trzydzieści lat. "Wyczerpawszy wszystkie możliwe tropy i podejrzewając, że kobieta mogła pochodzić z innego kraju, belgijskie władze zgłosiły tę sprawę do 'Operation Identify Me', mając nadzieję, że tatuaż ofiary odświeży czyjąś pamięć" - podał Interpol w komunikacie na swojej stronie.