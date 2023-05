Były król Belgii krytykowany za nadmierne zużycie wody w wiejskiej rezydencji we Francji

Albert II, były król Belgów, jest krytykowany we Francji za "nadmierne zużycie wody" w swej wiejskiej rezydencji w tym kraju - podał dziennik "Het Laatste Nieuws". Zarzuty dotyczą też między innymi byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego oraz Wielkiego Księcia Luksemburga Henryka, którzy również posiadają nieruchomości w tej części Francji.

Utrzymująca się we Francji susza skłoniła władze do podjęcia pilnych działań: od podwyżek cen wody po zakaz napełniania basenów - napisał belgijski dziennik. Okazuje się jednak, że nie wszyscy stosują się do tych restrykcji. Jedną z tych osób jest Albert II, który abdykował w 2013 roku.