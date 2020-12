Policja przerwała 25-osobowe seksparty. Jednym z uczestników był europoseł Fideszu

Belgijska policja przerwała nielegalne seksparty, które zostało zorganizowane w centrum Brukseli pomimo obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią - poinformowały belgijskie media. Przekazały też, że w imprezie wziął udział europoseł. Okazało się, że to Jozsef Szajer, członek Fideszu, w europarlamencie reprezentujący frakcję Europejskiej Partii Ludowej. Polityk przyznał się do udziału w seksparty i przeprosił.

Europoseł Fideszu przyznał się do uczestnictwa w imprezie

Popularny dziennik "La Dernière Heure" podał, że wśród uczestników miało być kilku dyplomatów i poseł do Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowany rzekomo próbował uciec, ale miał zostać złapany i przesłuchany przez policję. Według belgijskich mediów na miejscu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli narkotyki.

Po tym, jak informacje o przerwanym przez policję seksparty obiegły media, Szajer wydał oświadczenie, w którym przyznał się do uczestnictwa w spotkaniu. "Przepraszam moją rodzinę, moich kolegów, moich wyborców. Proszę, aby ocenili mój błąd na tle 30 lat poświęcenia i ciężkiej pracy. Błąd jest ściśle osobisty, jestem jedynym, który ponosi za niego odpowiedzialność" - zaznaczył.

Jozsef Szajer - kim jest?

Polityk od 1990 do 2004 sprawował mandat posła do węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Był m.in. przewodniczącym klubu parlamentarnego Fideszu (1994–2002) i wiceprzewodniczącym parlamentu (2002–2004). Od 1998 do 2002 kierował węgierskim komitetem integracji europejskiej. W 2000 roku wszedł w skład władz Europejskiej Partii Ludowej. W europarlamencie zasiadał nieprzerwanie od 2004 roku.