Prokuratura zbada, czy podczas powodzi w Belgii doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci

Belgijska prokuratura zbada, czy doszło do niedociągnięć w systemie ostrzeżeń przed powodziami - podał portal Politico. Żywioł, który w połowie lipca nawiedził ten kraj, zabił co najmniej 37 osób. Dochodzenie będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci.

"Prokuratura belgijska sprawdzi, czy doszło do niedociągnięć w systemie ostrzeżeń przed powodziami, co może oznaczać, że doprowadzono do nieumyślnego spowodowania śmierci obywateli" - podał w czwartek portal Politico.