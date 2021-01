Zamieszki po śmierci czarnoskórego mężczyzny. Zaatakowano samochód, w którym jechał król

Samochód króla zaatakowany

Jak poinformowały w czwartek rano belgijskie portale, w ogniu rozruchów znalazł się też król Belgów Filip I. Wracał on czarnym mercedesem o numerze rejestracyjnym "1", codzienną trasą przez plac Liedts do swojej rezydencji w Laeken. Służby czuwające nad bezpieczeństwem monarchy, mimo zamieszek, nie zmieniły trasy przejazdu. Przez chwilę Filip I był w niebezpieczeństwie, kiedy do jego konwoju zaczęli zbliżać się demonstranci, próbując go dosięgnąć kamieniami. Policja szybko otoczyła królewskie pojazdy i odeskortowała je w bezpieczne miejsce.