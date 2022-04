Wygrał ćwierć miliona euro w zdrapce, teraz musi udowodnić, że on to on. Czasu coraz mniej

Dwudziestoośmiolatek z Algierii wygrał w belgijskiej loterii 250 tysięcy euro. Łut szczęścia okazał się jednak dla niego źródłem problemów, bo mężczyzna jest nielegalnym imigrantem. Nie jest w stanie potwierdzić swojej tożsamości, nie ma stałego miejsca zamieszkania, więc wygrany los trafił do aresztu, a sprawa - do sądu.

W porcie Zeebrugge w Belgii kilka tygodni temu 28-letni Algierczyk kupił za pięć euro zdrapkę Belgijskiej Narodowej Loterii. Okazało się, że był to los z ogromną wygraną: 250 tysięcy euro (ponad 1,1 miliona złotych).

Mężczyzna nie był w stanie uwierzyć w swoje szczęście. Poprosił nawet przyjaciela o potwierdzenie, czy wzrok go nie myli. Nie było wątpliwości, że wygrał ogromną sumę. Wtedy jednak zaczęły się jego problemy.

Przechytrzyć system

Dwudziestoośmiolatek trafił bowiem do Zeebrugge nielegalnie. Jak piszą belgijskie media, cztery miesiące temu przypłynął statkiem do wybrzeży Hiszpanii, a następnie udał się na północ z zamiarem dostania się do Wielkiej Brytanii. Utknął w portowym mieście, podobnie jak wielu innych imigrantów.