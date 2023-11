Restauracja z gwiazdką Michelin kończy działalność. "Nie mogliśmy podwoić cen"

Deanes EIPIC to flagowa restauracja imperium gastronomicznego Michaela Deane’a, uznanego szefa kuchni z Irlandii Północnej. Jak wyjaśnia CNN, w 1997 roku, po niespełna dwunastu miesiącach działalności, lokal został nagrodzony pierwszą gwiazdką Michelin. Obecnie na jego stronie internetowej widnieje informacja, że to prestiżowe wyróżnienie ostatnio przyznano mu sześć razy z rzędu. Mimo swojej znakomitej renomy restauracja do końca roku ma zniknąć z kulinarnej mapy Belfastu. CNN informuje, że zarządzająca nią firma wyjaśniła w oświadczeniu, iż decyzję o zamknięciu lokalu podjęto ze względu na "wzrost wrażliwości cenowej klientów, wpływu pandemii COVID-19, Brexitu oraz rosnących kosztów utrzymania". Zaznaczono, że planowane jest wznowienie działalności, jednak "z większym naciskiem na stosunek jakości do ceny".