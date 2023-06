Porażka kontrowersyjnej aukcji. "Ołówek Hitlera" sprzedany znacznie poniżej szacowanej ceny

Jak zaznacza BBC, organizujący licytację dom aukcyjny Bloomfield szacował, że ołówek zostanie sprzedany za kwotę w przedziale od 50 do 80 tysięcy funtów. Ostatecznie 6 czerwca wylicytowano go za zaledwie 5,4 tys. funtów. Na stronie aukcji poinformowano, że ołówek był prezentem, który Adolf Hitler otrzymał z okazji 52. urodzin od swojej wieloletniej partnerki Evy Braun. Świadczyć mają o tym wygrawerowane na nim napisy: inicjały AH, imię Eva oraz data - 20 kwietnia 1941, czyli dzień, w którym Hitler skończył 52 lata.

Podczas aukcji zorganizowanej w Belfaście pod młotek poszły też inne przedmioty związane z nazistami. Sprzedano m.in. zdjęcie, które miało zostać podpisane przez samego Hitlera. Jego cena również rozczarowała organizatorów. Przewidywali oni, że nabywca fotografii zapłaci za nią od 8 do 10 tys. funtów. Ostatecznie zwycięzca licytacji wyłożył 6,2 tysiąca.

Belfast. Kontrowersje wokół aukcji

Aukcja odbyła się mimo protestów środowisk żydowskich. Jak pisze BBC, w tygodniu poprzedzającym licytację Europejskie Stowarzyszenie Żydów zaapelowało do północnoirlandzkiego domu aukcyjnego o usunięcie z listy licytowanych przedmiotów pamiątek po nazistach. Rabin Menachem Margolin, prezes organizacji, stwierdził w liście do szefa Bloomfield, że taka aukcja napędza "makabryczny handel przedmiotami należącymi do masowych morderców" i może "gloryfikować nazistów".