Będzie unijna misja wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Węgry jako jedyne wstrzymały się od głosu

Rada Unii Europejskiej uzgodniła w poniedziałek powołanie Misji Wsparcia Wojskowego na rzecz Ukrainy (EUMAM Ukraine). Jej celem jest zapewnienie szkoleń ukraińskim żołnierzom. - Węgry jako jedyne nie głosowały nad tą propozycją. Skorzystały z opcji konstruktywnego wstrzymania się od głosu - przekazał szef węgierskiej dyplomacji. - Nie sądzimy, by robienie czegokolwiek, co prowadzi do eskalacji, było dobrym pomysłem - powiedział Peter Szijjarto.

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell oświadczył, że "dziś zwiększamy nasze wsparcie dla Ukrainy w jej walce z nielegalną agresją Rosji".

- Unijna Misja Wsparcia Wojskowego będzie szkolić ukraińskie siły zbrojne, aby mogły kontynuować odważną walkę. EUMAM to nie tylko misja szkoleniowa, to wyraźny dowód na to, że Unia Europejska będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne - przekazał.

Szef MSZ Węgier: skorzystaliśmy z opcji konstruktywnego wstrzymania się od głosu

Węgierski rząd przekazał, że nie będzie oferował żadnych szkoleń dla ukraińskiego wojska.

- Węgry jako jedyne nie głosowały nad tą propozycją. Skorzystały z opcji konstruktywnego wstrzymania się od głosu – powiedział dziennikarzom węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

- Nie uczestniczymy w tej misji szkoleniowej, nie wysyłamy instruktorów, nie partycypujemy w kosztach operacji - dodał.

Jak zauważa Euronews, Austria, która prowadzi politykę neutralności wojskowej, również nie będzie brała w niej udziału.

Szef węgierskiego MSZ podkreślił, że z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) zostanie przekazane kolejne 500 mln euro na przynajmniej częściowe sfinansowanie dostaw broni dla Ukrainy.Zaznaczył, że choć Węgry również wnoszą wkład w EPF, to "nie może zagwarantować, że będzie tak w przyszłości". Zauważył przy tym, że z funduszu finansowane są również ważne przedsięwzięcia na odcinku południowym i ewentualny brak środków może spowodować duże problemy.

- Węgry wpłacają dziesiątki milionów euro do Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju, a mimo to słyszymy z Brukseli i od przywódców niektórych krajów członkowskich, że Węgry nie robią wystarczająco dużo, by pomóc Ukrainie – podkreślił minister. Dodał też, że słowo "pokój" nie zostało użyte w żadnym wystąpieniu podczas spotkania w Luksemburgu, którego atmosferę określił jako "dość wojowniczą".

Zgodnie z zasadą ogólną wszelkie decyzje w odniesieniu do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej przyjmowane są jednomyślnie, jednak w niektórych przypadkach dane państwo UE może wstrzymać się od głosu w sprawie określonego działania, nie blokując go.

Państwo, które konstruktywnie wstrzymuje się od głosu nie jest zobowiązane do wykonania decyzji, ale akceptuje, że jest ona wiążąca dla UE.

Misji Wsparcia Wojskowego na rzecz Ukrainy

Misja wsparcia wojskowego została powołana w odpowiedzi na prośby Ukrainy. Jej celem jest zapewnienie indywidualnych, zbiorowych i specjalistycznych szkoleń Siłom Zbrojnym Ukrainy, w tym ich Siłom Obrony Terytorialnej oraz koordynacja i synchronizacja działań państw członkowskich, wspierających realizację tych szkoleń.

Według informacji Rady UE, EUMAM Ukraine będzie działać na terytorium państw członkowskich Unii i będzie mieć swoją kwaterę główną w siedzibie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) w Brukseli. Dowódcą misji będzie wiceadmirał Herve Blejean, dyrektor Wydziału Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) w EEAS.

