Będzie rozmowa Zełenski-Putin? Ambasador Ukrainy: nie jest wykluczona

Nie jest wykluczona bezpośrednia rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Jak mówił, Zełenski jest gotów rozmawiać, jeżeli jest to konieczne dla osiągnięcia pokoju, ale nie kosztem Ukrainy.

- Oczywiście, że tak. Mieliśmy niedawno konsultację między naszym szefem kancelarii prezydenckiej, panem Andrijem Jermakiem, a generałem (Keithem) Kellogiem (specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy - red.) - powiedział. Dodał, że "szykuje się także komunikacja na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ale także jesteśmy przygotowani do kontaktów na wyższym szczeblu".

Pytany, czy obawia się, że losy Ukrainy będą przypieczętowane bez jej udziału w negocjacjach między Trumpem a Putinem, powiedział, że "na szczęście mamy inne podejście i widzimy, że administracja Trumpa jest otwarta najpierw do rozmowy z Ukrainą", przed konsultacjami z Moskwą.

Jak powiedział, funkcjonuje zasada "nic o Ukrainie bez Ukrainy". Wyraził nadzieję, że "to będzie zasadą do rozmów późniejszych, jeżeli do nich dojdzie".