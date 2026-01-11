Logo strona główna
Będzie pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Posiedzenie ONZ
Mer Lwowa w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24
W poniedziałek odbędzie się zwołana w trybie pilnym sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ - poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Ma to związek z użyciem przez Rosjan pocisku Oriesznik.

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha poinformował w sobotę na platformie X, że na poniedziałek została zwołana w trybie pilnym sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z użyciem przez Rosjan w ataku na Ukrainę pocisku balistycznego Oriesznik. "Spotkanie (RB ONZ) dotyczyć będzie rażących naruszeń Karty Narodów Zjednoczonych" - napisał Sybiha.

Wcześniej w sobotę Baiba Braże, ministra spraw zagranicznych Łotwy, która jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, oświadczyła, że jej kraj domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia tego gremium w odpowiedzi na "barbarzyński" atak Rosji na Ukrainę, w tym z użyciem pocisku balistycznego przy granicy z UE i NATO.

Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik
Rosjanie zaatakowali pociskiem Oriesznik

Podczas przeprowadzonych w nocy z czwartku na piątek ataków Rosja użyła pocisku hipersonicznego Oriesznik, który uderzył w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy.

W ocenie strony rosyjskiej ostrzału z użyciem tej broni dokonano w odpowiedzi na rzekomy ukraiński atak z użyciem dronów na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim w Rosji. Kreml utrzymywał, że Ukraina przeprowadziła tę operację pod koniec grudnia 2025 roku. Władze w Kijowie konsekwentnie temu zaprzeczały. Podobne stanowisko zajęła większość państw NATO.

W piątek Sybiha oświadczył, że użycie przez Rosję rakiety balistycznej średniego zasięgu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, zwłaszcza w pobliżu granicy UE i NATO, i wymaga zdecydowanej reakcji wspólnoty transatlantyckiej.

Czym jest system rakietowy Oriesznik?

Oriesznik to rosyjski system rakietowy średniego zasięgu. Zdaniem zachodnich ekspertów to zmodyfikowana wersja międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Pocisk porusza się z prędkością dochodzącą do 8-10 machów (ponad 10-12 tys. km/godz.) i ma zasięg do 5,5 tys. km.

Rakieta przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej, w której następuje oddzielenie od niej bloku bojowego, który może być wyposażony w sześć głowic.

Teoretycznie pocisk może przenosić głowice jądrowe, jednak przypadki zastosowania wobec Ukrainy (w obwodach dniepropietrowskim i lwowskim) wskazują na użycie ładunków kinetycznych, które powodują zniszczenia dzięki własnej masie i dużej prędkości w momencie uderzenia.

Rosyjski pocisk balistyczny Oriesznik
Rosyjski pocisk balistyczny Oriesznik
Źródło: Maciej Zieliński/PAP

Po raz pierwszy system został użyty bojowo w listopadzie 2024 roku. Po wystrzeleniu z poligonu Kapustin Jar i przebyciu około 800 km pocisk uderzył w ukraińskie zakłady przemysłu rakietowo-kosmicznego Piwdenmasz w Dnieprze.

Autorka/Autor: kkop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

