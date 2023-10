Nie utrzymywała kontaktu z ojcem od lat. Napisała, kiedy Hamas wtargnął do jej domu, to uratowało jej życie

22-letnia Neta Portal, po rozwodzie rodziców, przez sześć lat nie kontaktowała się z ojcem. Kiedy uzbrojeni Palestyńczycy wtargnęli do jej domu w kibucu Kfar Aza, napisała do niego. Wiadomość uratowała jej życie - podała BBC, opisując historię młodej obywatelki Izraela.

Shimon Portal jest policjantem. Kiedy córka napisała do niego, walczył z palestyńskimi terrorystami w sąsiednim mieście Sederot. "Oni są już blisko" - sms-a o takiej treści wysłała do ojca Neta Portal. Ojciec odpisał, żeby zamknęła drzwi, prosił także, by mu odpowiadała. Po chwili w kibucu Kfar Aza terroryści zaczęli strzelać do mieszkańców - podała BBC.