BBC: firma na Seszelach pomagała ukrywać majątki ludziom Putina w brytyjskich spółkach

Należąca do Wiktorii Wałkowskiej firma miała łącznie pomóc w utworzeniu 927 brytyjskich spółek typu limited partnership (ich polskim odpowiednikiem jest spółka komandytowa – red.), które wykorzystały lukę w brytyjskim prawie, pozwalającą na nieujawnianie ich prawdziwych właścicieli. Wskazywałoby to na to, że w ten proceder była wplątana co piąta spółka tego typu zarejestrowana na Wyspach od 2017 r.