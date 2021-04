Zbadali dzieci likwidatorów awarii w Czarnobylu. "Jest nadzieja"

Badane były całe rodziny

- W każdym nowym pokoleniu występuje od 50 do 100 takich mutacji i zdarzają się one przypadkowo - wyjaśniał Chanok. - W pewnym sensie jest to budulcem ewolucji. To jest mechanizm, za pomocą którego zachodzą zmiany w populacji z każdym kolejnym pokoleniem. Badaliśmy genomy ojca, matki, a potem dziecka i celowo czekaliśmy dodatkowe dziewięć miesięcy, czekając na jakiś sygnał, zmianę liczby tych mutacji związanych z napromieniowaniem rodziców. Ale nic nie zobaczyliśmy - stwierdził.