Baszar Asad w Abu Zabi. To jego pierwsza wizyta w kraju arabskim od wybuchu wojny domowej w Syrii

Prezydent Syrii Baszar el-Asad przeprowadził szereg rozmów w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jego pierwsza podróż do kraju arabskiego od wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku - pisze w sobotę BBC News na swoim portalu. Asad przybył do Abu Zabi w piątek.