Baron narkotykowy zastrzelony w wojskowej obławie. Doniesienia o chaosie w Meksyku

Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w niedzielę w środkowo-zachodnim stanie Jalisco - przekazała BBC. Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters. Kartel, którym kierował, obejmował prawie cały kraj i został uznany w lutym przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone zaoferowały wcześniej nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania.
W związku z operacją meksykańskiej armii przeciwko El Mencho Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie o konieczności pozostania w domach dla obywateli amerykańskich w stanach Jalisco, Tamaulipas oraz na obszarach stanów Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.
Przez całą niedzielę pojawiały się doniesienia o podpaleniach samochodów i obserwacjach uzbrojonych mężczyzn na ulicach Jalisco i innych miejsc - informowały lokalne media. Gubernator stanu Jalisco, Pablo Lemus Navarro, potwierdza "brutalne incydenty" w regionie.
W sieci pojawiło się nagranie z lotniska w Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco. Na filmie widać uciekających ludzi. Lotnisko we wpisie na X informuje, że jego teren znajduje się pod ochroną służb oraz wzywa do zachowania spokoju. W komunikacie zapewniono, że lotnisko działa normalnie.
Autorka/Autor: /lulu
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Francisco Guasco/EPA/PAP