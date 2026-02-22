Baron narkotykowy zastrzelony w wojskowej obławie. Doniesienia o chaosie w Meksyku

Wybuch przemocy w Meksyku - wideo bez dźwięku Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w niedzielę w środkowo-zachodnim stanie Jalisco - przekazała BBC. Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters. Kartel, którym kierował, obejmował prawie cały kraj i został uznany w lutym przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone zaoferowały wcześniej nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania.

W związku z operacją meksykańskiej armii przeciwko El Mencho Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie o konieczności pozostania w domach dla obywateli amerykańskich w stanach Jalisco, Tamaulipas oraz na obszarach stanów Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.

Nemesio Oeguera Cervantes znany jako El Mencho, zrzut ekranu z meksykańskiej telewizji Źródło: Alfredo ESTRELLA / MEXICAN TV / AFP / EastNews

Przez całą niedzielę pojawiały się doniesienia o podpaleniach samochodów i obserwacjach uzbrojonych mężczyzn na ulicach Jalisco i innych miejsc - informowały lokalne media. Gubernator stanu Jalisco, Pablo Lemus Navarro, potwierdza "brutalne incydenty" w regionie.

Desde los primeros sucesos violentos he estado en comunicación directa con el Secretario de Seguridad @OHarfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla para establecer un protocolo de coordinación con la Federación, hace unos minutos tuvimos una nueva reunión y habrá varias más… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026 Rozwiń

W sieci pojawiło się nagranie z lotniska w Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco. Na filmie widać uciekających ludzi. Lotnisko we wpisie na X informuje, że jego teren znajduje się pod ochroną służb oraz wzywa do zachowania spokoju. W komunikacie zapewniono, że lotnisko działa normalnie.

🚨 Comunicado oficial: pic.twitter.com/BQSMaJVHPH — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) February 22, 2026 Rozwiń

Wkrótce więcej informacji.