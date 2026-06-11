Świat Zabójstwo w biały dzień podczas wizyty papieża Maciej Wacławik |

Hiszpania. Barcelona na nagraniach z czerwca z 2023 roku Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Alberto Estevez

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Katalońska policja poinformowała, że do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w środę przed godziną 9.00 przed komisariatem w dzielnicy Sant Gervasi-Galvany. Według jednego ze świadków niezidentyfikowany mężczyzna podszedł do ofiary od tyłu i oddał strzał. Następnie zbliżył się i strzelił po raz drugi, po czym zbiegł. Policja rozpoczęła obławę za podejrzanym, nie ujawniając tożsamości ofiary ani motywu napaści.

Barcelona. Policja na miejscu zabójstwa w dzielnicy Sarria-Sant Gervasi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Alberto Estevez

Zabójstwo w czasie wizyty Leona XIV

Media zauważają, że do zabójstwa doszło w czasie wizyty Leona XIV w Barcelonie. Dziennik "El Mundo" pisze o "egzekucji z bliska na jednej z najbardziej ruchliwych ulic", w mieście objętym wzmożoną ochroną. Szacuje się, że przez ostatnie dwa dni na ulicach mogło być obecnych nawet siedem tysięcy policjantów.

W środę wieczorem przywódca Kościoła katolickiego odprawił mszę w bazylice Sagrada Familia. Miejsce zbrodni od miejsca, w którym papież wsiadł do papamobile, dzieli 800 metrów - podały lokalne media. Źródła w policji twierdzą jednak, że zabójstwo nie ma związku z papieską wizytą w mieście. Jedna z hipotez głosi, że jest to nowy epizod w trwającej walce między czarnogórskimi mafiami.

Drugi atak z bronią palną w ciągu trzech dni

Szef Partii Ludowej Katalonii (PPC) i barceloński radny Daniel Sirera skrytykował premiera Hiszpanii oraz władze Katalonii samej Barcelony, zarzucając im bierność w walce z przestępczością w metropolii. "Kolejne zabójstwo w biały dzień. Już siódme w ciągu zaledwie dwóch miesięcy" - napisał polityk w serwisie X. Sirera domaga się zwołania wszystkich miejskich frakcji w celu omówienia "bezczynności" władz.

Burmistrz Barcelony Jaume Collboni w zeszły wtorek wezwał do "zwiększenia liczby policjantów i surowszych kar" w odpowiedzi na wzrost liczby zgonów powiązanych z handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną - przypomniał brytyjski "Telegraph".

To już drugi atak z bronią palną w ciągu trzech dni - dodał dziennik. W niedzielę w innej części Barcelony zginął mężczyzna, prawdopodobnie obywatel Serbii. Policja opisała podejrzanego o zabójstwo jako mężczyznę w wieku około 30 lat o wzroście blisko 180 centymetrów. Funkcjonariusze nie zdołali go jak dotąd zatrzymać.