Walka policji z dzikimi lokatorami zajmującymi dwa budynki w Barcelonie

W czwartek doszło do pięciogodzinnej walki między katalońską policją a dzikimi lokatorami zajmującymi od roku 2016 i 2019 dwa budynki na placu Bonanova w Barcelonie - poinformowała telewizja TVE.

Policjanci chronili się w specjalnych metalowych klatkach

Dzicy lokatorzy grozili w sieciach społecznościowych, że "dzielnica stanie w ogniu". Kilku przywiązało się do fasady i do dachu jednego z budynków. Straż pożarna użyła dźwigu, aby ich stamtąd usunąć. "Wasz luksus to nasza nędza. Nasze domy są okopami" - głosił napis na elewacji jednego z budynków, podpisany przez anarchistyczny ruch ACAB. Około stu osób zebrało się na placu, aby udzielić wsparcia protestującym.